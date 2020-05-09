Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что День Победы в этом году является самым важным днем всего человечества.
"Сегодня очень важный день для страны и для всего человечества — 75 лет победы в Великой Отечественной войне, в этой войне приняли участие более 400 тысяч молдавских граждан, по официальным данным около 100 тысяч из них погибли. Я хочу обратиться ко всем гражданам Молдавии — нужно помнить, не забывать героические поступки наших дедов", — сообщил Додон журналистам.
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