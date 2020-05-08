В Министерстве обороны России сообщили о вылете самолета из Италии с российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом.
"C аэродрома "Виллафранка" (Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел второй самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", — говорится в сообщении.
Ранее было сказано, что 8 мая двумя рейсами в Италию из России были доставлены 20 военнослужащих и четыре единицы военной техники.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.