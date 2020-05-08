Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными на борту

В Министерстве обороны России сообщили о вылете самолета из Италии с российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом.

"C аэродрома "Виллафранка" (Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел второй самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", — говорится в сообщении.

Ранее было сказано, что 8 мая двумя рейсами в Италию из России были доставлены 20 военнослужащих и четыре единицы военной техники.