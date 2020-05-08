Эксперт: Грузия без зерна не останется

Россия продолжает экспорт зерна в Грузию. Но когда квота будет исчерпана, Грузии придется искать других поставщиков.

Сообщалось, что Россия является основным поставщиком зерновых культур в Грузию. Однако это опроверг президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Во-первых, мы пока не остановили экспорт, а всего лишь остановили оформление экспортных документов. Те, кто в рамках квоты оформил объемы, те продолжают грузить. У них оформлены документы, соответствующие таможенные декларации поданы заблаговременно. Экспорт не остановлен на самом деле", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Грузия довольно большие объемы зерна закупает и у других стран. В их числе Румыния и Украина.

"Нет проблем у Грузии с точки зрения заполнения своих потребностей за счет конкурентов. Румыны объявили о запрете, теперь отменили и вполне могут грузить. В Украине покупайте, тоже нет ограничений. С точки зрения морских поставок, на которые у нас основные объемы приходятся, основные линии отгрузок, полно рядом конкурентов, которые заместят наши объемы, никаких проблем с этим нет", — заключил Злочевский.

Ранее сообщалось, что продовольственная безопасность Грузии под угрозой. По мнению авторов издания "Грузия и мир", страна закупает у России 95% пшеницы.