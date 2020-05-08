Французским пассажирам будут раздавать маски бесплатно

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о том, что примерно 10 миллионов масок будут абсолютно бесплатно выданы пассажирам общественного транспорта.

"Сначала маски будут раздавать пассажирам. 10 миллионов масок будет предоставлено государством в распоряжение операторов транспорта, чтобы они снабдили их пользователей", — сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

Также он уточнил о том, что в общественном транспорте Парижа будет роздано 4,4 миллиона масок.