Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о том, что примерно 10 миллионов масок будут абсолютно бесплатно выданы пассажирам общественного транспорта.
"Сначала маски будут раздавать пассажирам. 10 миллионов масок будет предоставлено государством в распоряжение операторов транспорта, чтобы они снабдили их пользователей", — сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
Также он уточнил о том, что в общественном транспорте Парижа будет роздано 4,4 миллиона масок.
"Распространение (масок) начнётся с понедельника. У нас есть цель, чтобы каждый француз смог обеспечить себя маской", — добавил министр.
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