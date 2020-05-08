Эксперт: Трамп – единственный президент США, не начавший войну

Дональд Трамп наложил вето на закон, запрещающий ему начать войну с Ираном, но на самом деле никакую войну он не планирует начинать. Он с самого начала выбрал воинствующую тактику, когда кажется, что война начнется уже завтра, но в итоге все садятся за стол переговоров, а США диктует свои условия.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин.

"Изначально это вето было инициировано для того, чтобы продемонстрировать желание Трампа развязать войну с Ираном, показать, что Трамп неконтролируемый, может попасть под влияние эмоций, краткосрочных интересов. В принципе, показать неуправляемость Трампа, что тот неадекватно расценивает реальность. Поэтому президент и сказал, что для него это оскорбительно. Но понятно, что изначально Трамп и не хотел начинать войну с Ираном. То есть у Трампа такой сугубо бизнес-подход. Этот подход он уже апробировал на Венесуэле, на Северной Корее и на Иране. Это как раз взвинчивание ситуации до ощущения, что завтра будет война, чтобы заставить сесть партнеров за стол переговоров, но на своих условиях, на своих правилах", — пояснил свою точку зрения эксперт.

Самый воинствующий президент без реальной войны

Он напомнил, что Трамп — единственный из последних президентов США, который не начал никакой войны. И к власти он пришел как раз на последовательной критике внешней политики. Во время предвыборной гонки и за много лет до этого он говорил, что деньги, вложенные в войны в Афганистане и Ираке, отняли у страны астрономическую сумму — 7 триллионов долларов. Вместо того чтобы зарывать эти деньги в чужих странах, их можно было вложить непосредственно в развитие США: в строительство мостов, дорог и т.д.

"Поэтому Трамп и не хотел начинать эту войну. Это все дорого стоит американским налогоплательщикам. Одно дело — продавать оружие, чтобы американским оружием воевали, но воевали другие, а другое дело — самим воевать", — заключил эксперт.

Напомним, что права президента США были ограничены сенатом в середине февраля. Тогда был принят закон, ограничивающий Трампу право единолично принимать решение о начале войны с Ираном. Накануне Дональд Трамп смог наложить вето на этот закон.