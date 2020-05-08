Политолог: назначение Саакашвили – возвращение в политическую тусовку

Назначение Михаила Саакашвили говорит о том, что президент Украины не лишен чувства юмора. Ведь Владимир Зеленский назначил бывшего губернатора Одесской области возглавлять тот орган, на заседании которого состоялся знаменитый конфликт Саакашвили с Аваковым.

Об этом напомнил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Это возвращение в политическую тусовку, но не допуск в политическую систему. Национальный комитет реформ — это консультативно-совещательный орган при президенте Украины, который, с одной стороны, собирает всех лидеров государства за одним столом, с другой стороны, этот орган не обладает никакими особенными полномочиями. Единственные полномочия этого органа — готовить эти документы и предлагать их президенту или правительству. А будут ли они поддержаны, приняты, реализованы, неизвестно", — пояснил эксперт.

Бортник отметил, что руководство Украины не решилось назначить гонимого президента Грузии на какую-то должность в правительство или в офис президента. Они тоже понимают масштабы конфликтности натуры Саакашвили, его резкости и харизматичности.

"В силу этого Саакашвили получил красивый пост, но пост без полномочий, без возможностей. Пост, который позволит ему коммуницировать с западными партнерами, западными кредиторами, но тот, который не позволит ему серьезно пока влиять на политическую систему Украины", — заключил Руслан Бортник.

Проблемой может стать охлаждение отношений с Грузией

Ведь страна заочно приговорила своего бывшего президента к реальным срокам лишения свободы. А Грузия является одним из ключевых партнеров Украины. По словам Бортника, назначение вряд ли приведет к разрыву отношений, потому что в Грузии тоже понимают, какой "условный" пост получил Саакашвили.