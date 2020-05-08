МИД Украины: отношения с США нужно "отдать в химчистку"

Украинские и американские дипломаты должны наладить взаимоотношения двух стран. Им придется выступить в "роли химчистки".

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Они (отношения с США — прим. ред.) не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть", — заявил глава украинского МИД.

По его словам, Владимир Зеленский не планирует поездки в Вашингтон. А со стороны США нет сигналов, что Трамп не хочет общаться с Зеленским. Контакты возможны после выборов, которые намечены на осень.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский взял на работу Михаила Саакашвили. Бывшего президента Грузии назначили главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Сразу после этого Грузия отозвала своего посла из Украины. Однако МИД Грузии отметил, что назначение Саакашвили не испортит дипломатических отношений двух стран.