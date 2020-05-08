Участникам "Бессмертного полка" в Минске запретили собираться вместе. Власти города отменили памятную акцию из-за ситуации с коронавирусом.
Как выяснилось, желающих пройти с портретами героических родственников по столице Белоруссии было слишком много.
"В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Минске с учетом заявленного количества участников рекомендуем вам воздержаться от проведения указанного массового мероприятия", — рассказал председатель оргкомитета по созданию ОО "Бессмертный полк" Валерий Драко.
Организаторы акции решили возложить цветы на площади Победы, после чего отправятся в двухчасовой автопробег по Минску. А акцию "Бессмертный полк" рекомендовано перенести в онлайн по примеру России.
Напомним, что по решению президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске парад Победы состоится. По главной площади пройдет военная техника, будет показан концерт. Все это запланировано на 9 мая.
А вот в Киеве парад Победы и все мероприятия, посвященные Дню Победы, отменили. Причиной тому стала эпидемия коронавируса.
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