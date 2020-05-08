Россия просит США отпустить россиян из американских тюрем

Ситуация с коронавирусом в тюрьмах США становится все хуже. По этой причине Россия просит выпустить россиян, которые отбывают срок в США.

Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

"Между тем ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались. Медпомощь осуждённым практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает", — написал дипломат в письме, которое направил в Госдепартамент, Минюст США и федеральное бюро тюрем.

Он напомнил, что американские власти требуют выпустить их сограждан из тюрем в разных странах. При этом звучат угрозы, что в случае гибели американцев в заграничных тюрьмах будут введены санкции.

Ранее с аналогичной инициативой к американским властям обращался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призывал передать России ее сограждан для дальнейшего разбирательства.