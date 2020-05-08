Приезд Си Цзиньпина в Россию под вопросом

Российский посол в Китае не смог ответить на вопрос, приедет ли Си Цзиньпин на парад Победы в Россию. Правда, сама дата торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не определена.

По словам посла Андрея Денисова, сейчас возможность приезда китайского лидера в Москву не обсуждается.

"Тут уже трудно как-то увязывать, потому что визит председателя КНР в нашу страну был приурочен именно к празднованию Дня Победы, он был приглашен в качестве главного гостя на мероприятия в Москве. Как будет дальше, мы пока с нашими китайскими коллегами не обсуждали", — рассказал посол.

Напомним, что все торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, в России перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса. Эксперты называют две возможные даты для их проведения — 24 июня и 3 сентября.

А вот приезд Владимира Путина в Китай пока остается в силе. Встреча запланирована на сентябрь. Состоится ли она из-за ситуации с коронавирусом, тоже неизвестно, но подготовка к встрече лидеров двух стран идет.