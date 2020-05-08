Выборы в Белоруссии пройдут в первой половине августа

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в начале августа. Отдать свой голос за кандидатов граждане страны смогут 9-го числа.

Такое решение приняла палата представителей Белоруссии. Ранее эту дату в числе других четырех называла и глава ЦИК Лидия Ермошина. Она предлагала провести выборы в одно из августовских воскресений.

О том, что выборы пройдут несмотря на эпидемию коронавируса, заявил Александр Лукашенко. Он поручил перенести выборы, но провести их до конца лета 2020 года.

По мнению политического аналитика, в международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, у действующего белорусского лидера нет соперников. Он будет соревноваться сам с собой, надеясь получить больше голосов, чем на предыдущих выборах. При этом его стремление провести голосование, не смотря ни на что, говорит о том, что Лукашенко привык исполнять обещания, которые дает.