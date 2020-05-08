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Источник Правда.Ру

Саакашвили не помешает дипотношениям Украины и Грузии

Мир » Бывший СССР

Грузия отреагировала на новое назначение Саакашвили в правительстве Украины. Из Киева отозвали посла.

Об этом сообщает МИД Грузии.

"Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", — подчеркнул министр иностранных дел Давид Залкалиани.

При этом речи о разрыве дипломатических отношений между странами не идет. По словам главы МИД, это не соответствует "дружбе, совместным стремлениям и целям двух стран".

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сбежал из родной страны в 2013 году. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, есть заочные приговоры о лишении свободы. С 2015 года Саакашвили занимал разные посты на Украине. При Петре Порошенко был губернатором Одесской области, получил гражданство Украины, потом лишился его. В правах в мае 2019 года Саакашвили восстановил новый президент Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что накануне президент Украины назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

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Темы украина мид грузии давид залкалиани михаил саакашвили
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