Гражданина США насмерть сбил приземляющийся самолет

В Twitter сообщили о насмерть сбитом человеке при посадке самолета в аэропорту города Остина (штат Техас).

"Международному аэропорту Остин Бергстром известно о том, что совершавший посадку самолет сбил и убил человека на ВПП 17R ранее этим вечером", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Указывается, что пилот авиакомпании Southwest Airlines сообщил диспетчеру о постороннем человеке на взлетно-посадочной полосе. Представители аэропорта отправились на указанное место и нашли жертву инцидента. Прибывшие в скором времени аварийно-спасательные службы констатировали смерть пострадавшего.