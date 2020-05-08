В Twitter сообщили о насмерть сбитом человеке при посадке самолета в аэропорту города Остина (штат Техас).
"Международному аэропорту Остин Бергстром известно о том, что совершавший посадку самолет сбил и убил человека на ВПП 17R ранее этим вечером", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
Указывается, что пилот авиакомпании Southwest Airlines сообщил диспетчеру о постороннем человеке на взлетно-посадочной полосе. Представители аэропорта отправились на указанное место и нашли жертву инцидента. Прибывшие в скором времени аварийно-спасательные службы констатировали смерть пострадавшего.
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