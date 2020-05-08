Глава ООН: вирус вызвал цунами ненависти по всему миру

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса вызвала "цунами ненависти и ксенофобии, поиска козлов отпущения и запугивания", и призвал к тотальным усилиям "положить конец разжиганию ненависти во всем мире".

Какие проявления заметил Гутерриш

Генсек ООН особо подчеркнул появление антисемитских, антииранских и антикитайских теорий заговора и связанных с "Ковид"-19 антимусульманских нападений.

По его словам:

мигранты и беженцы представляются как источник вируса, им отказывают в доступе к медицинскому обслуживанию;

пожилых людей как наиболее уязвимых называют "расходным материалом";

журналисты, информаторы, медицинские работники, работники по оказанию помощи и правозащитники стали мишенью для упражнений в остроумии.

Что делать?

Гутерриш призвал:

политических лидеров - проявить солидарность со всеми людьми;

образовательные учреждения — сосредоточить внимание на цифровой грамотности и научить молодежь "фильтровать информацию";

средства массовой информации и модераторов соцсетей — устранить расистское, женоненавистническое и другое вредное содержание;

гражданское общество — активизировать свою информационно-пропагандистскую работу с уязвимыми слоями населения;

религиозных деятелей — служить образцами взаимного уважения.

"И я прошу всех, везде, противостоять ненависти, относиться друг к другу с достоинством и использовать любую возможность для распространения доброты", — сказал Гутерриш.

Генеральный секретарь подчеркнул, что коронавирус