Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса вызвала "цунами ненависти и ксенофобии, поиска козлов отпущения и запугивания", и призвал к тотальным усилиям "положить конец разжиганию ненависти во всем мире".
Генсек ООН особо подчеркнул появление антисемитских, антииранских и антикитайских теорий заговора и связанных с "Ковид"-19 антимусульманских нападений.
По его словам:
Гутерриш призвал:
"И я прошу всех, везде, противостоять ненависти, относиться друг к другу с достоинством и использовать любую возможность для распространения доброты", — сказал Гутерриш.
Генеральный секретарь подчеркнул, что коронавирус
"не заботится о том, кто мы такие, где мы живем, во что мы верим или о каких-либо других различиях".
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