Премьер Украины Денис Шмыгаль в День памяти и примирения призвал украинцев склонить головы, выражая уважение тем, кто отдал свою жизнь за будущее страны и попросил задуматься о том, что мир можно легко потерять, а вот вернуть его будет трудно.
"В этот день — памяти и примирения — Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважение к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, давайте всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться. Никогда снова", — написал премьер в Telegram.
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