Премьер Украины попросил помнить о том, как легко можно потерять мир

Премьер Украины Денис Шмыгаль в День памяти и примирения призвал украинцев склонить головы, выражая уважение тем, кто отдал свою жизнь за будущее страны и попросил задуматься о том, что мир можно легко потерять, а вот вернуть его будет трудно.