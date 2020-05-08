Агентство "Fars" со ссылкой на местные власти сообщила о смерти двух человек при землетрясении не далеко от столицы Ирана. 23 человека пострадали.
Иранские сейсмологи ранее сообщали о подземных толчках магнитудой 5,1 на границе Тегерана и Мазендерана. Землетрясение произошло ночью с четверга на пятницу на глубине 7 километров. Известно, что шесть человек пострадали и один погиб.
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