В Иране при землетрясении погибли два человека

Агентство "Fars" со ссылкой на местные власти сообщила о смерти двух человек при землетрясении не далеко от столицы Ирана. 23 человека пострадали.

Иранские сейсмологи ранее сообщали о подземных толчках магнитудой 5,1 на границе Тегерана и Мазендерана. Землетрясение произошло ночью с четверга на пятницу на глубине 7 километров. Известно, что шесть человек пострадали и один погиб.