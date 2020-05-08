Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника маршалу Коневу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня заступился за главу пражского чиновника Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев.

Напомним, что Коларж постарался максимально привлечь внимание к своей персоне:

и полицейскую охрану для себя организовал;

и письмо в Еврокомиссию направил с жалобой на "обидевшуюся Россию".

Теперь вот еще и НАТО…

Йенс Столтенберг в интервью Чешскому ТВ, отвечая на вопрос, считает ли он, что в этой "заварушке вокруг памятника речь идет о попытке России самовозвыситься?", сказал: