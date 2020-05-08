Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника маршалу Коневу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня заступился за главу пражского чиновника Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев.
Напомним, что Коларж постарался максимально привлечь внимание к своей персоне:
Йенс Столтенберг в интервью Чешскому ТВ, отвечая на вопрос, считает ли он, что в этой "заварушке вокруг памятника речь идет о попытке России самовозвыситься?", сказал:
"Не хочу пускаться в спекуляции, но, думаю, что любые попытки запугивания и угроз демократически избранным представителям власти — это абсолютно неприемлемо (даже если эти попытки существуют только в чьем-то больном воображении? — Прим.ред.). Когда нечто такое происходит, то речь идет о попытке подрыва сил нашей демократии. Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными".
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Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.