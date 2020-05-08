Трамп призвал отнять у СМИ премию за фейки о Путине и вмешательстве РФ

Пулитцеровская премия, врученная журналистам The New York Times за цикл статей о российской власти, возмутила не только российское посольство в США, но и Дональда Трампа.

Президент Соединенных Штатов заявил, что "лживые статьи" не могут получать "таких престижных премий" и журналисты "обязаны награду вернуть".

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

"Всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, получившие Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти премии обратно. Они все переврали", — сказал Трамп.

И добавил, что оргкомитет Пулитцеровской премии "будет опозорен" до тех пор, пока они не заберут призы обратно.

К слову, "нелюбовь" президента и одного из авторитетнейших изданий страны давняя и взаимная.

The New York Times регулярно критикует Трампа. А тот, в свою очередь, однажды потребовал, чтобы в качестве извинения журналисты "встали на колени":