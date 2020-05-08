Пулитцеровская премия, врученная журналистам The New York Times за цикл статей о российской власти, возмутила не только российское посольство в США, но и Дональда Трампа.
Президент Соединенных Штатов заявил, что "лживые статьи" не могут получать "таких престижных премий" и журналисты "обязаны награду вернуть".
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
"Всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, получившие Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти премии обратно. Они все переврали", — сказал Трамп.
И добавил, что оргкомитет Пулитцеровской премии "будет опозорен" до тех пор, пока они не заберут призы обратно.
К слову, "нелюбовь" президента и одного из авторитетнейших изданий страны давняя и взаимная.
The New York Times регулярно критикует Трампа. А тот, в свою очередь, однажды потребовал, чтобы в качестве извинения журналисты "встали на колени":
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