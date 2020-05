В США смоделировали последствия термоядерного удара по Москве

Американское издание We Are The Mighty смоделировало разрушения, которые могли бы произойти при сбрасывании на Москву термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.

"Разработка такой бомбы велась, - сообщает издание, - Эдвардом Теллером, одним из европейских-еврейских физиков, которые бежали в США, когда нацистская Германия начала свой подъем. Он был одним из авторов письма, подписанного Альбертом Эйнштейном и отправленного президенту Франклину Д. Рузвельту, которое подстегнуло ядерную программу Америки во Второй мировой войне".

В 1951 году конструкция, которую он создал с польским математиком Станиславом Уламом, могла бы устроить взрыв на 10 гигатонн.

Алекс Веллерштейн, профессор ядерной истории, рассчитал разрушения, которые могли бы последовать за взрывом:

По моим подсчетам, оружие мощностью в 10 тысяч мегатонн было бы достаточно мощным, чтобы поджечь всю Новую Англию. Или большую часть Калифорнии. Или вся Великобритания и Ирландия. Или по всей Франции. Или по всей Германии. Или как Северная, так и Южная Корея. И так далее.

Приложение NUKEMAP показывает ущерб от взрыва 100 мегатонн на Москве. Оранжевые и желтые овалы, идущие на северо-восток, - это последствия взрыва. Хотя это может выглядеть безопасным для Америки, предложенный дизайн Теллера был бы в 100 раз больше. (цитата wearethemighty.com)

Когда Теллер пошел в GAC с этим предложением, его горячую голову остудили: