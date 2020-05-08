Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Лукашенко отобьет поклон Путину?
Источник Правда.Ру

Власти Афганистана: иранские пограничники утопили 45 мигрантов

Мир

Инцидент, произошедший несколько дней назад на афгано-иранской границе, который, как сообщала "Правда.Ру", расследуется Афганистаном, чьи граждане пострадали, получил развитие.

Сегодня афганские законодатели, расследующие гибель людей, выступили с заявлением:

иранские пограничники убили 45 афганских рабочих-мигрантов, пытавшихся проникнуть в Иран в этом месяце (мае - прим.ред), заставив их под дулом пистолета броситься в бушующий горный поток.

Напомним, этот инцидент вызвал дипломатический кризис между соседями, которые имеют общие торговые, экономические и культурные связи. 

Найдены тела 17 несостоявшихся мигрантов

Хабибуррахман Пидрам, член группы назначенной для расследования правительством президента Ашрафа Гани, после разговора с выжившими, рассказал:

"Группа из 57 человек, пытавшихся проникнуть в Иран из Герата, была задержана иранскими пограничниками. Через 24 часа афганские рабочие были выведены на берег реки, избиты и им приказано было прыгать в реку, чтобы вернуться в Афганистан".

Те, кто умел плавать, прыгали в глубокий, быстротекущий горный поток, в то время как других избивали и угрожали расстрелять. 

"Из 57 рабочих, которых иранские пограничники заставили прыгать в  только 12 удалось выжить. Получается, что 45 погибли. Пять тел были вытащены пастухом вниз по течению реки в Туркменистане, к северу. Еще за последние два дня извлечено 12 тел из реки Харируд, которая образует большую часть Северного, горного участка границы Афганистана с Ираном. Таким образом подтверждена гибель 17 человек. Мы ищем остальных", - говорит Пидрам. 

Иран отрицает вину своих пограничников

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави выступил с заявлением, в котором говорится только о том, что данный инцидент произошел на афганской земле.

"Пограничники Исламской Республики Иран отрицают факт возникновения каких-либо событий, связанных с этим на территории нашей страны", - сказал он.

По словам Мусави, никакого смысла подобный поступок - если даже допустить, что это было - не имеет:

  • Иран говорит, что около 2,5 миллиона афганских мигрантов, как легальных, так и не имеющих документов, в основном из Герата, находятся в Иране после того, как не смогли найти работу в разрушенном войной Афганистане.

Официальные лица ООН говорят, что эпидемия коронавируса в Иране заставила более 150 000 афганцев вернуться домой, некоторые из них были депортированы.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы иран утонули граница мигранты афганистан
Новости Все >
Пролез-таки во власть: Зеленский дал Саакашвили должность
Власти Афганистана: иранские пограничники утопили 45 мигрантов
СМИ: Гуайдо готовил вооруженный переворот. Это факт
Россия становится горячей коронавирусной точкой Европы
Лето-2020 будет не лучшим сезоном отпусков
Европа устала от карантина и выходит из него
Эксперты: Номера телефонов нужно сохранять с первой цифрой +7
Газовые плиты негативно влияют на качество воздуха в квартире
Сергей Шойгу пообщался по телефону со своим итальянским коллегой
В Кузбассе будут судить бывшего главу города Мариинска
Последние материалы
Перевоспитать собаку — можно,﻿ но сложно
СМИ: Гуайдо готовил вооруженный переворот. Это факт
Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации
Россия становится горячей коронавирусной точкой Европы
Лето-2020 будет не лучшим сезоном отпусков
Европа устала от карантина и выходит из него
И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции
Профессор Валентин Катасонов верит фантастам, а не Дарвину
ВВС США впервые сертифицировали печать деталей для самолетов на 3D-принтере.
Как выживают и будут выживать рестораны и отели
Популярное
Мир. Новости мира
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Новости Белоруссии
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Политика. Новости и аналитика
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Военные новости
Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море
Игорь Буккер В США убит вирусолог по COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море Любовь Степушова Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции
Домашние рецепты лечения позвоночника
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
СМИ Грузии: без России нам грозит голод
Как избавиться от мешков под глазами
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР, и Россия должна заплатить
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Театры в России откроются не раньше сентября
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Асад предупреждает о вирусной катастрофе
"Это ерунда": как Мишустина "отправили в отставку"
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ