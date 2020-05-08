Власти Афганистана: иранские пограничники утопили 45 мигрантов

Инцидент, произошедший несколько дней назад на афгано-иранской границе, который, как сообщала "Правда.Ру", расследуется Афганистаном, чьи граждане пострадали, получил развитие.

Сегодня афганские законодатели, расследующие гибель людей, выступили с заявлением:

иранские пограничники убили 45 афганских рабочих-мигрантов, пытавшихся проникнуть в Иран в этом месяце (мае - прим.ред), заставив их под дулом пистолета броситься в бушующий горный поток.

Напомним, этот инцидент вызвал дипломатический кризис между соседями, которые имеют общие торговые, экономические и культурные связи.

Найдены тела 17 несостоявшихся мигрантов

Хабибуррахман Пидрам, член группы назначенной для расследования правительством президента Ашрафа Гани, после разговора с выжившими, рассказал:

"Группа из 57 человек, пытавшихся проникнуть в Иран из Герата, была задержана иранскими пограничниками. Через 24 часа афганские рабочие были выведены на берег реки, избиты и им приказано было прыгать в реку, чтобы вернуться в Афганистан".

Те, кто умел плавать, прыгали в глубокий, быстротекущий горный поток, в то время как других избивали и угрожали расстрелять.

"Из 57 рабочих, которых иранские пограничники заставили прыгать в только 12 удалось выжить. Получается, что 45 погибли. Пять тел были вытащены пастухом вниз по течению реки в Туркменистане, к северу. Еще за последние два дня извлечено 12 тел из реки Харируд, которая образует большую часть Северного, горного участка границы Афганистана с Ираном. Таким образом подтверждена гибель 17 человек. Мы ищем остальных", - говорит Пидрам.

Иран отрицает вину своих пограничников

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави выступил с заявлением, в котором говорится только о том, что данный инцидент произошел на афганской земле.

"Пограничники Исламской Республики Иран отрицают факт возникновения каких-либо событий, связанных с этим на территории нашей страны", - сказал он.

По словам Мусави, никакого смысла подобный поступок - если даже допустить, что это было - не имеет:

Иран говорит, что около 2,5 миллиона афганских мигрантов, как легальных, так и не имеющих документов, в основном из Герата, находятся в Иране после того, как не смогли найти работу в разрушенном войной Афганистане.

Официальные лица ООН говорят, что эпидемия коронавируса в Иране заставила более 150 000 афганцев вернуться домой, некоторые из них были депортированы.