Совсем скоро лето, но будет оно, вероятно, не таким веселым, как всегда. Из-за пандемии коронавируса под угрозой срыва во всем мире туристический сезон.
Всемирная туристская организация, одно из подразделений ООН, считает:
"Международные туристические прибыли могут упасть на 60-80% в 2020 году. Широко распространенные ограничения на поездки и закрытие аэропортов и национальных границ для сдерживания распространения вируса погрузили этот сектор в его худший кризис с начала 1950-х годов".
Министр туризма Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что границы страны в обозримом будущем останутся закрытыми и что никто не будет ездить "за тысячи километров" на свои каникулы этим летом.
"Туризм возобновится концентрическими кругами, движущей силой возвращения туристов станет национальный туризм. Французы пойдут и заново откроют нашу Землю, нашу страну, наше наследие. У французов будет другой вид туризма. Мы все еще должны вернуть эпидемию назад, шаг за шагом."
Аналогичной позиции планируют придерживаться и власти большинства стран Европы.
Вчера о мерах поддержки внутреннего туризма в России "Правде.Ру" рассказывал Сергей Кривоносов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (интервью с ним - здесь).
И только Италия, похоже, смотрит в грядущее лето с оптимизмом - Сицилия вовсю готовится к приему туристов.
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