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Источник Правда.Ру

Европа устала от карантина и выходит из него

Мир » Европа

Несмотря на то, что коронавирус продолжает циркулировать по миру, ежедневно поражая тысячи новых жертв - за минувшие сутки их было более 100 тысяч - некоторые страны приняли решение начать возращение к обычной жизни.

Что будет делать Европа

Франция

Премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что страна начнет выходить из блокады с 11 мая, как и планировалось:

  • магазины снова откроются, но кафе и рестораны останутся закрытыми,
  • люди смогут выходить из дома без справки, указывающей причину.

Некоторые ограничения будут по-прежнему действовать в четырех регионах, включая район Большого Парижа, где вирус все еще циркулирует. 

"Там потребуется максимальная бдительность, - заявил министр здравоохранения Оливье Веран. - Работа на дому будет поощряться, необходимо соблюдать физическую дистанцию, использование общественного транспорта будет ограничено, а парки и средние школы останутся закрытыми".

Германия

Ларс Шааде, вице-президент Института Роберта Коха, говорит:

"Нам придется научиться жить с коронавирусом, выстраивая такие тактики, как физическое дистанцирование и строгая гигиена в обычной повседневной жизни. Мы должны будем попытаться встроить этот вирус в нашу повседневную жизнь, изменив наше поведение, чтобы уменьшить его передачу. Мы оказываемся в новой нормальности."

Испания

Ушел в отставку директор департамента общественного здравоохранения Мадридского региона, по-видимому, в знак протеста против решения регионального правительства попытаться ослабить ограничения в районе страны, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса. По общему мнению, у Иоланды Фуэнтес были серьезные оговорки в отношении перехода к возобновлению работы малых предприятий, а также ресторанных и барных террас с пропускной способностью 30%.

Израиль

Правительство страны продолжает ослаблять свои ограничительные меры, идя дальше, чем многие страны, открывая в четверг торговые центры, рынки и спортивные залы. В воскресенье, 10 мая, в стране начнут работать дошкольные учреждения. 

Почему же ограничения ослабляют?

Всемирная организация здравоохранения заявила:

"Многие люди, сидя на карантине, злоупотребляли алкоголем и наркотиками, что привело к тревожным уровням бытового насилия во многих странах".

Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге привел доклады многих стран ,

включая Бельгию , Болгарию , Францию , Ирландию , Россию, Испанию и Великобританию,

о росте насилия в отношении женщин, мужчин и детей.

"Хотя данные скудны, государства-члены сообщают об увеличении на 60% числа экстренных вызовов женщинами, подвергшимися насилию со стороны их супругов в апреле этого года по сравнению с прошлым. Наследие этой пандемии может преследовать нас годами".

Вторая - и, пожалуй, главная - причина прекращения карантина - экономический кризис, который уже очень сильно ударил по экономикам всех стран. 

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