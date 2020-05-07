Политолог: Ермак – серый кардинал Украины

У каждого из президентов есть серый кардинал. У Владимира Зеленского такую роль играет Андрей Ермак.

Именно он помог с включением в контактную группу по Донбассу вице-премьера Алексея Резникова. С какой целью это сделано, "Правда.Ру" пояснил украинский политический деятель, политолог Олег Соскин. Он отметил, что Резников — это человек очень близкий к группе Зеленского. Однако все кадровые назначения проходят через Ермака.

"Резников представляет, конечно, группу влияния Ермака. Ему будет поставлена главная задача — инициатива по поводу создания особой группы на Донбассе. И он должен будет продвигать вот эту совершенно на сегодняшний день неприемлемую идею прямых договоров и признание равными переговорщиками — два анклава в Луганской и Донецкой областях", — заявил политолог.

Он также подчеркнул, что с момента прихода к власти у Владимира Зеленского есть четкий план, которому он строго следует. Это касается законопроекта по сельскохозяйственным землям, по работе банков.

Напомним, что об увеличении числа членов контактной группы по Донбассу стало известно 5 мая. Решение принял президент Украины. Вице-премьер Алексей Резников стал первым заместителем руководителя группы, которую по-прежнему возглавляет бывший президент Украины Леонид Кучма.