Аналитик: Лукашенко не светит «коронамайдан»

Акции протеста из-за "халатного" отношения президента Белоруссии к коронавирусу маловероятны. А если они и случатся, то не будут многочисленными.

В этом уверен политический аналитик в международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Он отметил, что для демократических стран характерны мирные акции протеста. В таких странах как Белоруссия протест означает какую-то серьезную проблему, за которой всегда ищут след третьих стран.

"Я не думаю, что будут акции протеста, а если и будут, что они будут слишком массовыми, потому что более спокойное или, может быть, нечуткое отношение Беларуси к проблеме коронавируса, отличающееся от других стран, компенсируется тем, что в Беларуси, в основном, живут не чиновники, а простые люди, которые смотрят телевизор, интернет и которые понимают, что не нужно вредить своему здоровью. То есть несмотря на то, что официально в Беларуси не введен ни карантин, ни самоизоляция, по факту значительное число людей самоизолируется, значительное число людей соблюдают правила предосторожности, ходят в масках и так далее. То есть, по большому счету, люди сами принимают решение и в данном случае не считают, что в чем-то виноват конкретно президент, потому что они сами принимают решение", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко "нарывается на коронамайдан". Пока он игнорирует распространение опасного вируса, а число заболевших растет, ситуацией может воспользоваться оппозиция.