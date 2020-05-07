Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в 16:04 по местному времени вылетел из Тель-Авива в Екатеринбург и Ростов-на-дону.
Представитель дипмиссии России в Израиле сообщил агентству РИА "Новости" о том, что на борту самолета находятся 123 человека из 156, которые были заявлены в списках на регистрацию.
Российское посольство помогло жителям страны вернуться домой, за что они высказали слова благодарности.
"Посольство — молодцы. В любое время дня и ночи можно дозвониться, они отвечают, спрашивают, какая помощь нужна", — сказала одна из пассажирок.
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