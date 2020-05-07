Из Тель-Авива домой возвращаются 123 россиянина

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в 16:04 по местному времени вылетел из Тель-Авива в Екатеринбург и Ростов-на-дону.

Представитель дипмиссии России в Израиле сообщил агентству РИА "Новости" о том, что на борту самолета находятся 123 человека из 156, которые были заявлены в списках на регистрацию.

Российское посольство помогло жителям страны вернуться домой, за что они высказали слова благодарности.