Названы даты возможного проведения выборов в Белоруссии

В одно из четырех августовских воскресений могут пройти президентские выборы в Белоруссии. Даты озвучили в Центральном избирательном комитете республики.

Так, по словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, голосование за кандидатов в президенты может пройти 9, 16, 23 или 30 августа. Точную дату определят 8 мая. В пятницу состоится заседание белорусского парламента, на котором одним из вопросов станет определение даты выборов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы президента пройдут до конца лета.

Аналитик "Правды.Ру" отметил, что на этих выборах Лукашенко "будет бороться сам с собой, так как никаких реально сильных соперников у него нет".

По мнению политического аналитика в международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, твердое намерение провести выборы скорее говорит о том, что действующий президент просто хочет быть верным своему слову: обещал провести выборы — проведет их.