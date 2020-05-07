Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о том, что Россия получила от Индии заявку на новую поставку вертолетов Ка-31 для Военно-морских сил.
"Недавно получили обращение на дополнительную поставку морских вертолетов Ка-31", — сказал Шугаев в интервью журналу "Национальная оборона".
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