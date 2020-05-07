Индия заказала у России новую партию вертолетов

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о том, что Россия получила от Индии заявку на новую поставку вертолетов Ка-31 для Военно-морских сил.