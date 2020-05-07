Больше 900 новых коронавирусных больных выявили в Белоруссии

Еще 913 человек получили положительные тесты на COVID-19 в Белоруссии. Такова статистика за минувшие сутки.

Как сообщает Министерство здравоохранения Белоруссии, с начала эпидемии в стране зарегистрировано уже 20 168 случаев заболевания. За это время вирус унес жизни 116 человек. Из них за последние 24 часа — четырех человек.

"Зарегистрированы 20 168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 229 466 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — сообщает профильное ведомство республики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сюжет о коронавирусе, снятый в Белоруссии, из страны были высланы журналисты Первого канала России. По решению МИД республики, журналисты "Первого" больше не смогут работать на территории Белоруссии. Аккредитации лишен Алексей Кручинин и вся съемочная группа, подтвердили на Первом канале.