Издание Paris Match рассказало о том, что парижские транспортные службы проводят эксперимент по выявлению пассажиров без масок в метро с помощью видеокамер.
"В эту среду, когда ношение масок в транспорте еще необязательно, 70% пассажиров метро на станции Châtelet-Les Halles использовали их. Парижская компания общественного транспорта (RATP) совместно с Île-de-France Mobilités запустили трехмесячный эксперимент с тем, чтобы выяснить пропорцию пассажиров, передвигающихся в масках", — написали в журнале.
Сейчас за жителями Парижа наблюдает шесть камер. В скором времени их увеличат до 12 штук. Точность определения отсутствия маски на лице составляет 99,5%.
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