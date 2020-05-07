Парижан в метро будут проверять на наличие маски с помощью камер

Издание Paris Match рассказало о том, что парижские транспортные службы проводят эксперимент по выявлению пассажиров без масок в метро с помощью видеокамер.

"В эту среду, когда ношение масок в транспорте еще необязательно, 70% пассажиров метро на станции Châtelet-Les Halles использовали их. Парижская компания общественного транспорта (RATP) совместно с Île-de-France Mobilités запустили трехмесячный эксперимент с тем, чтобы выяснить пропорцию пассажиров, передвигающихся в масках", — написали в журнале.

Сейчас за жителями Парижа наблюдает шесть камер. В скором времени их увеличат до 12 штук. Точность определения отсутствия маски на лице составляет 99,5%.