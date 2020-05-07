Пресс-служба президентского дворца Сирии сообщила о переносе парламентских выборов с мая на 19 июля из-за коронавирусной инфекции. Такое решение принял президент страны Башар Асад.
"В рамках превентивных мер, предпринимаемых сирийскими властями в деле борьбы с распространением коронавируса, президент Башар Асад издал указ о переносе парламентских выборов с 20 мая на 19 июля", — написано в заявлении.
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