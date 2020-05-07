Южнокорейский перевозчик возобновит международные маршруты в июне

В Вашингтон, Амстердам, Сингапур, Сиэтл, Ванкувер, Пекин, Куала-Лумпур и другие города начнет летать Korean Air. С июня компания возобновляет международные перевозки.

Korean Air — крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи. Через три недели компания намерена восстановить 19 временно прекращенных международных рейсов. В компании объясняют такое решение падением заболеваемостью коронавирусом во многих странах мира.

Вылеты будут осуществляться из международного аэропорта Инчхон. По одним направлениям будут ежедневные рейсы, по другим — несколько раз в неделю. России в списке стран, куда будут летать самолеты Korean Air, нет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Грузия намерена открыть свои границы с 1 июля. С этого момента в страну начнут пускать иностранных туристов. На две недели раньше начнется внутренний туризм. Правда, названные даты будут соблюдены при условии стабилизировавшейся эпидемиологической обстановки в стране.

В подмосковном аэропорту "Жуковский" планируют построить второй пассажирский терминал. В 2022 году аэропорт намерен увеличить число пассажиров до 3 миллионов человек.