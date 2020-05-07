США временно снимет часть санкций с Ирака

Часть санкций на время снимет США с Ирака. Таким образом американцы намерены поддержать новое правительство страны.

Об этом сообщает Госдеп США.

"В поддержку нового правительства Соединенные Штаты предлагают исключение (из санкций — Прим.ред.) на 120 дней для (поставки — Прим.ред.) электроэнергии как проявление нашего желания помочь обеспечить правильные условия для успеха", — цитируют госсекретаря Майка Помпео.

Он провел переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи. Перерыв в санкциях составит четыре месяца. За это время Ирак сможет беспрепятственно получать электроэнергию из Ирана, который является основным поставщиком ресурса.

Напомним, что в отношении России США продлили санкции. Они будут действовать еще один год. По мнению американцев, Россия представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Санкции были введены еще в 2014 году после присоединения к России полуострова Крым.