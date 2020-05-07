Больше 50 тысяч человек в Индии болеют коронавирусом

Еще 89 человек в Индии скончались от коронавируса. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, за последние 24 часа в стране больше 3,5 тысячи новых инфицированных. Общее количество зараженных достигло 52 952 человек. С начала эпидемии вирус унес жизни 1 783 пациентов. Полностью победить заболевание смогли 15 266 человек. Под наблюдением медиков остаются 35 902 пациента.

Больше всего больных в штатах Махараштра, Гуджарат, Дели. За сутки там выявлено 1233, 821 и 634 новых случаев заражения соответственно. В Индии продолжает действовать режим строгой самоизоляции. Он продлен до 17 мая.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на заводе LG Polymers в Южной Индии произошла утечка химического стирольного газа. Шесть человек погибли. Власти полностью эвакуировали три ближайшие деревни. Свыше 1200 человек доставлены в больницы.

За апрель в Индии не было продано ни одного автомобиля. Для спасения ситуации автодилеры начали экспортировать автомобили в другие страны. Примечательно, что налоговые отчисления от продаж автомобилей приносили индийскому бюджету около 280 миллиардов рупий в год.