Еще 33 человека в Узбекистане заболели COVID-19

Число заболевших коронавирусом жителей Узбекистана выросло на 33 человека. Общее число заражений составляет 2266.

Как сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана, вирус унес жизни 10 пациентов. На поправку пошли 1556 человек.

В стране продолжает действовать режим самоизоляции. В карантине находятся около 60 тысяч местных жителей. Карантин продлен до 10 мая. Гражданам старше 65 лет запрещено выходить на улицу.

Постепенное снятие ограничений началось 30 апреля. Людям разрешили гулять возле своих домов и пользоваться личными автомобилями. С 8 мая страну разделят на зоны в зависимости от количества больных. В "зеленых" зонах ожидается послабление ограничений.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Узбекистан получил от Всемирного банка еще 200 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление экономики, пострадавшей от эпидемии. Это уже второй транш. Первый составил 95 миллионов долларов. На них закупили средства индивидуальной защиты, медицинскую технику, оказали помощь малообеспеченным семьям.