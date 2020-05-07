В МИД Чехии рассказали, что улучшит отношения с Россией

У России и Чехии есть нереализованный потенциал для торгового сотрудничества. Но из-за нестабильных отношений двух стран предприниматели постоянно сталкиваются с проблемами.

Такое мнение высказал глава МИД Чехии Томаш Петржичек. Он отметил, что и без того напряженные отношения испортила история со сносом памятника. При этом дипломат подчеркнул, что его перемещение не нарушает договор о дружбе 1993 года, ведь в документе не указано, что памятник маршалу Коневу должен всегда стоять на конкретной площади.

"А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга", — заявил глава чешского МИДа.

Он также подчеркнул, что между странами нет принципиальных острых разногласий.

Ранее "Правдаю.Ру" сообщала, что МИД Чехии 5 мая направил России ноту с предложением обсудить взаимоотношения двух стран. А в ночь на среду 6 мая Петршичек попал в ДТП. Водитель такси, на котором он ехал домой, скончался от остановки сердца. Глава чешкого МИДа в аварии не пострадал.