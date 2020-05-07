Банк Англии сохранил учетную ставку на прежнем уровне

На уровне 0,1% сохранена учетная ставка банка Англии. Она осталась без изменений.

Об этом сообщает пресс-центр британского центробанка. Согласно официальной информации, банк Англии продолжит выкупать активы с рынка. Запланированный объем составляет 645 миллиардов фунтов стерлингов.

А вот на Украине учетную ставку снизили. Сейчас она находится на уровне 8%, а была 10%. Такое решение принял Национальный банк Украины. Расчеты по новой ставке начались 24 апреля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США и Великобритания начали переговоры по соглашению о свободной торговле. Обе стороны рассчитывают "значительно увеличить торговлю и инвестиции". Участвовать в переговорах будут более 300 сотрудников и должностных лиц США и Великобритании в почти 30 переговорных группах"Лондон также разрабатывает торговые условия с Европейским Союзом после своего выхода из блока в январе.