На уровне 0,1% сохранена учетная ставка банка Англии. Она осталась без изменений.
Об этом сообщает пресс-центр британского центробанка. Согласно официальной информации, банк Англии продолжит выкупать активы с рынка. Запланированный объем составляет 645 миллиардов фунтов стерлингов.
А вот на Украине учетную ставку снизили. Сейчас она находится на уровне 8%, а была 10%. Такое решение принял Национальный банк Украины. Расчеты по новой ставке начались 24 апреля.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США и Великобритания начали переговоры по соглашению о свободной торговле. Обе стороны рассчитывают "значительно увеличить торговлю и инвестиции". Участвовать в переговорах будут более 300 сотрудников и должностных лиц США и Великобритании в почти 30 переговорных группах"Лондон также разрабатывает торговые условия с Европейским Союзом после своего выхода из блока в январе.
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