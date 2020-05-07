Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд в интервью агентству РИА "Новости" заявил о том, что санкции против России должны быть сняты в срочном порядке.
"Кризис вокруг коронавируса показал, что, прежде всего, Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта. Лично я считаю санкции принципиально нецелесообразными, поскольку, если обратиться к истории, они всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния. Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России", — заявил Шлунд.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.