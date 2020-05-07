Больше полутысячи новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано на Украине. За сутки их число выросло на 507 человек. Днем ранее этот показатель был 487 человек. Таким образом, каждый день COVID-19 заболевают все больше украинцев. На сегодняшний день общая статистика достигла отметки в 13 691.
"За минувшие сутки заболело 507 человек, из которых 28 детей и 109 медработников. Было госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом хорошая новость — 299 пациентов выздоровели", — рассказала глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
С начала эпидемии жертвами коронавирусной инфекции стали 340 украинцев, 2396 человек выздоровели. Наиболее сложная обстановка в Одесской и Черновицкой областях.
В Вооруженных силах Украины выявлено еще два коронавирусных больных. Теперь общее количество военных с COVID-19 составляет 29 человек. Как сообщили в пресс-центре командования медицинских сил ВСУ, уже победили болезнь 52 человека, двое скончались, 223 человека находятся на самоизоляции.
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