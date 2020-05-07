Число заболевших коронавирусом на Украине растет

Больше полутысячи новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано на Украине. За сутки их число выросло на 507 человек. Днем ранее этот показатель был 487 человек. Таким образом, каждый день COVID-19 заболевают все больше украинцев. На сегодняшний день общая статистика достигла отметки в 13 691.

"За минувшие сутки заболело 507 человек, из которых 28 детей и 109 медработников. Было госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом хорошая новость — 299 пациентов выздоровели", — рассказала глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала эпидемии жертвами коронавирусной инфекции стали 340 украинцев, 2396 человек выздоровели. Наиболее сложная обстановка в Одесской и Черновицкой областях.

В Вооруженных силах Украины выявлено еще два коронавирусных больных. Теперь общее количество военных с COVID-19 составляет 29 человек. Как сообщили в пресс-центре командования медицинских сил ВСУ, уже победили болезнь 52 человека, двое скончались, 223 человека находятся на самоизоляции.