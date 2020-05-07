Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин сообщил о том, что 17 мая в Таиланде может начаться второй этап снятия ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса.
Первый этап начался 3 мая в связи со значительным снижением количества заражений инфекцией COVID-19. В ходе этого этапа было разрешено открыться небольшим магазинам и ресторанам, парикмахерским, также открылись городские парки.
"Переход ко второму этапу ослабления ограничительных мер может произойти 17 мая, если у нас не увеличится снова количество новых пациентов за сутки до двухзначных значений и выше", — сказал он.
Уточняется, что на втором этапе откроют более крупные объекты.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.