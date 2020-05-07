В Таиланде готовы ко второй волне ослабления ограничений

Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин сообщил о том, что 17 мая в Таиланде может начаться второй этап снятия ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса.

Первый этап начался 3 мая в связи со значительным снижением количества заражений инфекцией COVID-19. В ходе этого этапа было разрешено открыться небольшим магазинам и ресторанам, парикмахерским, также открылись городские парки.

"Переход ко второму этапу ослабления ограничительных мер может произойти 17 мая, если у нас не увеличится снова количество новых пациентов за сутки до двухзначных значений и выше", — сказал он.

Уточняется, что на втором этапе откроют более крупные объекты.