Брюссель: коронавирус угрожает будущему еврозоны

Пандемия коронавируса угрожает будущему еврозоны, создавая огромные экономические разногласия между ее 19 государствами-членами на фоне того, что, по прогнозам, кризис приведет к самой глубокой рецессии со времен Великой Депрессии.

С таким предупреждением сегодня выступила Европейская комиссия.

Экономический комиссар ЕС Паоло Джентилони заявил, что существует настоятельная необходимость смягчить уже начавшее проявляться обострение социальных и экономических противоречий.

"Страны ЕС подверглись ударам пандемии разной силы. И выходить некоторым будет намного сложнее, чем другим. Темпы восстановления экономик будут зависеть от скорости, с которой могут быть сняты блокировки, важности таких услуг, как туризм в каждой экономике и финансовых ресурсах каждой страны. И объемов оказанной помощи", — сказал Джентилони.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), более 1,1 миллиона человек заразились коронавирусом по всей Европе и более 137 тысяч умерли.

Кто насколько сильно пострадал — версия Брюсселя

Валовой внутренний продукт Греции сократится больше всего — на 9,7% из-за закрытия ее туристической отрасли.

ВВП Италии и Испании сократится на 9,5% и 9,4% соответственно.

Германия будет иметь гораздо менее резкое сокращение, чем большинство других европейских стран, и восстановится быстрее, хотя экономический спад в 6,5% будет самым глубоким со времен Второй мировой войны.

Австрия, Хорватия, Словакия и Польша вернутся к уровню 2019 года экономической производительности лишь к концу 2021 года.