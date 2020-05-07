Брюссель: коронавирус угрожает будущему еврозоны

Пандемия коронавируса угрожает будущему еврозоны, создавая огромные экономические разногласия между ее 19 государствами-членами на фоне того, что, по прогнозам, кризис приведет к самой глубокой рецессии со времен Великой Депрессии.
С таким предупреждением сегодня выступила Европейская комиссия.
Экономический комиссар ЕС Паоло Джентилони заявил, что существует настоятельная необходимость смягчить уже начавшее проявляться обострение социальных и экономических противоречий.
"Страны ЕС подверглись ударам пандемии разной силы. И выходить некоторым будет намного сложнее, чем другим. Темпы восстановления экономик будут зависеть от скорости, с которой могут быть сняты блокировки, важности таких услуг, как туризм в каждой экономике и финансовых ресурсах каждой страны. И объемов оказанной помощи", — сказал Джентилони.
По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), более 1,1 миллиона человек заразились коронавирусом по всей Европе и более 137 тысяч умерли.
Валовой внутренний продукт Греции сократится больше всего — на 9,7% из-за закрытия ее туристической отрасли.
ВВП Италии и Испании сократится на 9,5% и 9,4% соответственно.
Германия будет иметь гораздо менее резкое сокращение, чем большинство других европейских стран, и восстановится быстрее, хотя экономический спад в 6,5% будет самым глубоким со времен Второй мировой войны.
Австрия, Хорватия, Словакия и Польша вернутся к уровню 2019 года экономической производительности лишь к концу 2021 года.
"Такое расхождение создает угрозу единому рынку и зоне евро, но оно может быть смягчено решительными совместными европейскими действиями", — сказал Джентилони.
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