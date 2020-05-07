Трамп наложил вето на ограничение собственных действий против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на закон, принятый обеими палатами Конгресса, чтобы ограничить полномочия президента вести войну против Ирана.
" Это была очень оскорбительная резолюция, введенная демократами в рамках стратегии по победе на выборах 3 ноября путем разделения Республиканской партии, - говорится в заявлении Трампа, опубликованном Белым домом. - Те немногие республиканцы, которые голосовали за него, сыграли им на руку".
Сенат, где коллеги Трампа республиканцы имеют большинство голосов, как ожидается, проведет голосование по отмене вето уже в четверг.
Резолюция, принятая Палатой представителей в марте и Сенатом в апреле, была последней попыткой Конгресса вырвать у Белого дома его конституционно гарантированные полномочия на объявление войны.
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