Асад предупреждает о вирусной катастрофе

Президент Башар аль-Асад предупредил о вероятности вирусной катастрофы в охваченной войной Сирии.

Правительство в Дамаске официально зарегистрировало 44 случая заболевания COVID-19, 3 из которых привели к смерти.

По информации курдской администрации, на северо-востоке страны три человека заражены коронавирусом.

"Относительно низкое число зарегистрированных случаев заболевания не означает, что Сирия находится вне опасной зоны, - заявил Асад. - Эти маленькие цифры не означают, что эпидемия не взорвется в течение нескольких дней или, возможно, недель".

По мнению сирийского президента, страна стоит "перед лицом реальной катастрофы, которая сокрушит здоровье и материально-технические возможности государства".

Почему заявление Асад сделал сейчас

Сирийское правительство на прошлой неделе начало постепенно снимать коронавирусные ограничения. Они действовали в и без того пострадавшей от войны стране всего неделю.

"В тандеме с проблемой здравоохранения, существует огромная экономическая проблема. В связи с этой пандемией граждане из различных слоев общества вынуждены выбирать между голодом и нищетой... или болезнью", - отметил Асад.

Какие ограничения пока сохраняются в Сирии:

ночной комендантский час,

жителям не разрешено путешествовать по провинциям.

Но рынки вновь открылись, а 8 мая возобновятся пятничные молитвы.