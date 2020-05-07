Асад предупреждает о вирусной катастрофе

Президент Башар аль-Асад предупредил о вероятности вирусной катастрофы в охваченной войной Сирии.
Правительство в Дамаске официально зарегистрировало 44 случая заболевания COVID-19, 3 из которых привели к смерти.
По информации курдской администрации, на северо-востоке страны три человека заражены коронавирусом.
"Относительно низкое число зарегистрированных случаев заболевания не означает, что Сирия находится вне опасной зоны, - заявил Асад. - Эти маленькие цифры не означают, что эпидемия не взорвется в течение нескольких дней или, возможно, недель".
По мнению сирийского президента, страна стоит "перед лицом реальной катастрофы, которая сокрушит здоровье и материально-технические возможности государства".
Сирийское правительство на прошлой неделе начало постепенно снимать коронавирусные ограничения. Они действовали в и без того пострадавшей от войны стране всего неделю.
"В тандеме с проблемой здравоохранения, существует огромная экономическая проблема. В связи с этой пандемией граждане из различных слоев общества вынуждены выбирать между голодом и нищетой... или болезнью", - отметил Асад.
Но рынки вновь открылись, а 8 мая возобновятся пятничные молитвы.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.