В Белоруссии за сюжеты о COVID лишают аккредитации: Первый пошел

Сюжет о ситуации с пандемией коронавируса в Белоруссии, которая вышла на 3 место в Европе по числу заболевших, стоил аккредитации журналистам российского Первого канала.

О том, что по решению МИД Белоруссии журналисты "Первого" больше не смогут работать в этой стране поздно вечером сообщил ТК "Беларусь-1".

Позже эту информацию подтвердил Анатолий Глаз, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая".

"Первый" прокомментировал ситуацию

"Подтверждаем высылку нашего корреспондента Алексей Кручинина и лишение аккредитации всей съемочной группы", - сказали в пресс-службе канала.

Напомним, что Белоруссия остается одной из немногих стран Европы, где не введены ограничения из-за коронавируса. По последним данным, в республике число зараженных в стране более 18 тыс. человек.