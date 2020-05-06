Сюжет о ситуации с пандемией коронавируса в Белоруссии, которая вышла на 3 место в Европе по числу заболевших, стоил аккредитации журналистам российского Первого канала.
О том, что по решению МИД Белоруссии журналисты "Первого" больше не смогут работать в этой стране поздно вечером сообщил ТК "Беларусь-1".
Позже эту информацию подтвердил Анатолий Глаз, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая".
"Подтверждаем высылку нашего корреспондента Алексей Кручинина и лишение аккредитации всей съемочной группы", - сказали в пресс-службе канала.
Напомним, что Белоруссия остается одной из немногих стран Европы, где не введены ограничения из-за коронавируса. По последним данным, в республике число зараженных в стране более 18 тыс. человек.
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