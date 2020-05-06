Эксперт рассказал, почему Иран меняет национальную валюту

Иран запланировал деноминацию. В этом заключается причина смены национальной валюты — с риалов на туманы.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев.

"У них давно уже это слово "туман" для валюты использовалось. Но в туман входит намного больше риалов — 10 тысяч. То есть получается, там нули убираются. Поэтому, скорее всего, это делается для того, чтобы сократить инфляционные моменты, которые за последние 10 лет очень сильны в Иране были в связи с санкциями и прочим. Многие страны проводили в свое время так называемую деноминацию. С одной стороны, в Иране будет деноминация, с другой стороны, название другой валюты", — пояснил эксперт.

Он отметил, что это не будет негативно воспринято населением, так как такая валюта в стране довольно распространена. А вот как этот процесс скажется на экономике, будет понятно минимум через полгода.

Напомним, что об изменении национальной валюты объявил президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что официальный реал "фактически не существовал в жизни людей". Соответствующий законопроект уже утвержден парламентом Ирана.