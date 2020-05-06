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О рекордном обвале российской экономики
Источник Правда.Ру

В Еврокомиссии ожидают сокращение экономики ЕС на 7,4%

Мир » Европа » Евросоюз

Экономика Евросоюза сократится на 7,4%. Такой прогноз делает Еврокомиссия.

При этом еврокомиссары понимают, что в результате ситуация может быть еще хуже, чем прогноз.

"Огромная неопределенность, связанная с этим весенним прогнозом, беспрецедентна. Масштабы и продолжительность пандемии практически неизвестны. Существует также неопределенность относительно продолжительности и объема мер ее сдерживания", — говорится в документе ЕК.

Роста ВВП не ожидается ни в одной стране Евросоюза. Финансовая нестабильность обусловлена и тем, что корпоративный сектор испытает шок ликвидности, который приведет к проблемам с платежеспособностью. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может разрешить внутренний туризм уже этим летом. По мнению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, для туристов будут открыты некоторые зоны, потому что "границы пандемии не совпадают с границами стран".

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Темы евросоюз экономика еврокомиссия паоло джентилони
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