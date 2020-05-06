Разведка Южной Кореи предположила, куда пропадал Ким Чен Ын

В Северной Корее произошли внутриполитические кадровые перестановки. Именно это стало причиной столь долгого отсутствия на публике северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Такую версию озвучила разведка Южной Кореи.

"Председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на новую коронавирусную инфекцию, поэтому публичная активность была серьёзно сокращена", — цитирует агентство Рёнхап слова зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бён Ги.

Южнокорейцы подсчитали, что с начала года Ким появлялся на публике всего 17 раз. При этом разведчики уверены, что у главы Северной Кореи в последнее время не было никаких операций.

По данным разведки, Ким Чен Ын усилил противоэпидемические меры, так как в стране все же есть случаи заражения коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ким Чен Ын перестал появляться на публике с 12 апреля. За 20 дней его отсутствия родилось много слухов, главный из которых — смерть северокорейского лидера. Однако 2 мая Ким Чен Ын принял участие в открытии Сунчхонского завода удобрений.