Новые требования появились в Белоруссии к больным коронавирусом. Теперь инфицированные обязаны раскрыть данные своего круга общения.
Соответствующее требование внесено в постановление правительства.
"Дополнить постановление пунктом … следующего содержания: "граждане, имеющие инфекцию COVID-19, информируют должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о возможном источнике своего заражения, представляют сведения о лицах, имевших с ними контакт, о местах своего пребывания", — говорится в документе.
Инфицированные и те, кто с ними общался, обязаны пройти медицинское освидетельствование. Кроме того, по усмотрению врачей, их пребывание в карантине может быть продлено по прошествии двух недель. В документе также указано, что за соблюдение самоизоляции детьми несут ответственность их законные представители.
Ранее в постановлении было определено, что белорусы и иностранцы с коронавирусом должны оставаться дома на карантине. Самоизоляция положена и тем, с кем они контактировали. Выходить на улицу разрешено только за продуктами или лекарствами. За нарушение полагается штраф в 530 долларов.
Напомним, что Александр Лукашенко не намерен из-за коронавируса отменять парад Победы в Минске. Это вызывает серьезную озабоченность во Всемирной организации здравоохранения.
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