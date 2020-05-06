Граждан Белоруссии с COVID-19 обязали называть свой круг общения

Новые требования появились в Белоруссии к больным коронавирусом. Теперь инфицированные обязаны раскрыть данные своего круга общения.

Соответствующее требование внесено в постановление правительства.

"Дополнить постановление пунктом … следующего содержания: "граждане, имеющие инфекцию COVID-19, информируют должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о возможном источнике своего заражения, представляют сведения о лицах, имевших с ними контакт, о местах своего пребывания", — говорится в документе.



Инфицированные и те, кто с ними общался, обязаны пройти медицинское освидетельствование. Кроме того, по усмотрению врачей, их пребывание в карантине может быть продлено по прошествии двух недель. В документе также указано, что за соблюдение самоизоляции детьми несут ответственность их законные представители.

Ранее в постановлении было определено, что белорусы и иностранцы с коронавирусом должны оставаться дома на карантине. Самоизоляция положена и тем, с кем они контактировали. Выходить на улицу разрешено только за продуктами или лекарствами. За нарушение полагается штраф в 530 долларов.

Напомним, что Александр Лукашенко не намерен из-за коронавируса отменять парад Победы в Минске. Это вызывает серьезную озабоченность во Всемирной организации здравоохранения.