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Добычу ископаемых на Луне посчитали предвыборным пиаром Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект договора о добыче ископаемых на Луне ради предвыборного пиара.

"Мне кажется, что это просто предвыборный пиар президента Трампа. На Земле ему похвастаться особенно нечем, поэтому приходиться отвлекать внимание соотечественников за счет космических проектов", — сказал Батюк.

Научный сотрудник также отметил, что при нынешних технических возможностях добыча ископаемых на Луне практически невозможна.

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