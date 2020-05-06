Жители Китая отмечали праздники путешествуя по стране

Жители Китая на первомайские праздники совершили более 115 миллионов поездок по стране, что стало первым туристическим пиком во время эпидемии.

Власти Китая приняли целый пакет мер для поддержки туристического бизнеса на первомайские выходные. Более 20 городов и провинций выпустили туристические ваучеры, открылось 4000 достопримечательностей специально для майских праздников.

Из данных, приведенных агентством China News со ссылкой на министерство туризма КНР, следует, что с 1 по 5 мая китайцы потратили 4,5 миллиарда юаней на 115 миллионов поездок по стране.