Обязательных прививок от коронавируса не будет в Германии

Прививки от коронавируса в Германии будут делать по желанию местных жителей. Обязательной вакцинации не планируется.

Об этом сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан. Он отметил, что сейчас среди жителей высокая готовность сделать прививку.

С 1 марта в Германии действует обязательная прививка от кори. Без справки о вакцинации не будут принимать ни в детские сады, ни в школы. Также в обязательном порядке привиться должны учителя, медики, воспитатели.

В Германии продолжает расти статистика по коронавирусу

За сутки число инфицированных увеличилось на 947 и достигло 164 807 случаев. Как сообщает институт Роберта Коха, за последние 24 часа от COVID-19 скончались 165 пациентов. Всего с начала эпидемии число жертв составило 6996 человек.

С 21 апреля власти Германии поэтапно отменяют введенные ранее ограничения. При этом остается основное требование сохранять социальную дистанцию в общественных местах.

Также власти Германии выделят 525 миллионов евро на разработку вакцины от коронавируса и борьбу с пандемией в мире. Также, по словам канцлера Ангелы Меркель, страна увеличит взнос в глобальное здравоохранение до 1,3 миллиарда евро.

Напомним, что сегодня, 6 мая, ожидается решение канцлера по возобновлению Бундеслиги.